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В США призвали Европу взять на себе ведущую роль в создании рамок безопасности для Украины

Reuters: США призвали Европу взять на себе ведущую роль в гарантиях для Украины
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Gleb Garanich/Reuters

В Госдепе Соединенных Штатов ожидают, что европейские страны возьмут на себя ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Сильная, самостоятельная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», — сказал один из представителей ведомства.

В Госдепе также не стали отрицать информацию о том, что Штаты спросили у Европы, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Украины, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на территорию страны.

Накануне финский президент Александр Стубб заявил, что США обратились к европейским странам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности. По словам представителя Госдепа, США дали понять, что «с нетерпением» ожидают инициатив европейских партнеров по поводу создания прочной структуры безопасности.

На этой неделе Bloomberg передавало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США отправят своих миротворцев на Украину.

Ранее в США допустили, что Трамп может поменять свое видение переговоров по Украине.

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