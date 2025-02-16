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В США допустили, что Трамп может поменять свое представление о переговорах по Украине

Экс-посол США в РФ Макфол: Трамп может поменять мнение о переговорах по Украине
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп может поменять свое представление о переговорах по Украине. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью изданию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Он [Трамп] может менять свое мнение», — сказал он.

По мнению Макфола, вступление Украины в Североатлантический альянс позволит получить ей лучшие гарантии безопасности.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Целью участников будет определить дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта.

Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Ранее спецпосланник Трампа рассказал, как скоро США составят мирный план по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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