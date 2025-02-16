Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На немецком телевидении сравнили речь Зеленского в Мюнхене с криком о помощи

ZDF назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер в эфире заявил, что речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности сравнима с криком о помощи.

Журналист считает, что нежелание США давать Украине гарантии безопасности, стремление президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение и уменьшающаяся помощь для Киева вынуждают Зеленского просить о поддержке.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что мимика Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности выдает в нем мошенника.

Накануне Telegram-канал «Легитимный» писал, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены «покрасневшими» после встречи с делегацией Соединенных Штатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По данным неназванного источника канала, переговоры между американской и украинской делегациями были «очень трудными».

Ранее в Белом доме оказались недовольны отказом Зеленского подписывать соглашение об ископаемых на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами