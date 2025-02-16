ZDF назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи

Корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер в эфире заявил, что речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности сравнима с криком о помощи.

Журналист считает, что нежелание США давать Украине гарантии безопасности, стремление президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение и уменьшающаяся помощь для Киева вынуждают Зеленского просить о поддержке.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что мимика Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности выдает в нем мошенника.

Накануне Telegram-канал «Легитимный» писал, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены «покрасневшими» после встречи с делегацией Соединенных Штатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По данным неназванного источника канала, переговоры между американской и украинской делегациями были «очень трудными».

Ранее в Белом доме оказались недовольны отказом Зеленского подписывать соглашение об ископаемых на Украине.