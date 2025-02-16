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Песков назвал феерическим дипломатический талант Путина

Песков заявил, что у Путина филигранный, феерический дипломатический талант
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обладает филигранным, феерическим дипломатическим талантом. Заявление в своем Telegram-канале привел журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Пескова, данный талант Путин проявил при формировании Минских соглашений в 2015 году.

«Путин тогда проявил филигранный, феерический дипломатический талант», — сказал Песков.

Он отметил, что переговоры в Минске продлились 16 часов и фактически «главы государств тогда занимались драфтингом документов».

Песков пояснил, что лидеры стран сами подбирали конкретные термины, использовавшиеся в соглашениях. Он добавил, что главам государств пришлось в тот момент поработать лингвистами и переводчиками, так как документ переводился сразу на несколько языков.

Во время этого же интервью Песков также отметил, что российская сторона будет учитывать прежний обман со стороны западных государств при формировании позиции на будущих переговорах.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Документ должен был способствовать деэскалации ситуации на востоке Украины, фактически пункты соглашения не соблюдались.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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