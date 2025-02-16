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Песков назвал «мощным сигналом» диалог между лидерами России и США

Песков: Россия и США будут решать проблемы посредством диалога
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Maxim Shemetov/Reuters

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом стал «мощным сигналом» того, что стороны будут решать проблемы посредством диалога. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне», — заявил он.

В ходе этого же интервью официальный представитель Кремля добавил, что Трамп при желании может приехать в Россию в любой момент.

12 февраля Путин провел с американским лидером телефонный разговор. Беседа президентов продлилась почти полтора часа. Лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Песков рассказал о том, как Путин ведет телефонные переговоры.

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Переговоры о мире на Украине
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