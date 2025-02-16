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Песков рассказал о том, как Путин ведет телефонные переговоры

Песков: Путин говорит с зарубежными лидерами по телефону один или с помощником
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обычно ведет телефонные переговоры с зарубежными лидерами один, однако в некоторых случаях приглашает помощников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Обычно, когда президент ведет телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит», — рассказал Песков.

Приглашаемые помощники, по его словам, выбираются, если они необходимы для обсуждения тех или иных вопросов.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее Путин обсудил с Совбезом разговор с Трампом.

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