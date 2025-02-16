Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин направил в комитет Госдумы законопроект по борьбе с телефонным мошенничеством

Володин направил комитету ГД проект о противодействии телефонным мошенникам
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет законопроект по защите граждан России от телефонного и интернет-мошенничества. По информации пресс-службы палаты парламента, документ рассмотрят в приоритетном порядке, передает ТАСС.

«Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что эти нормы направлены на пресечение и предупреждение мошеннических действий. Там добавили, что количество таких преступлений растет.

«Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан», — заявил Володин.

13 февраля президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов. Также закон освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры.

Ранее в Канске пациент больницы оформил кредит на соседа по палате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами