Володин направил в комитет Госдумы законопроект по борьбе с телефонным мошенничеством

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет законопроект по защите граждан России от телефонного и интернет-мошенничества. По информации пресс-службы палаты парламента, документ рассмотрят в приоритетном порядке, передает ТАСС.

«Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что эти нормы направлены на пресечение и предупреждение мошеннических действий. Там добавили, что количество таких преступлений растет.

«Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан», — заявил Володин.

13 февраля президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов. Также закон освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры.

Ранее в Канске пациент больницы оформил кредит на соседа по палате.