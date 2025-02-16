Основатель Pink Floyd Уотерс выступит в СБ ООН с докладом по Украине

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступит в СБ ООН с речью по Украине в качестве приглашенного докладчика российской стороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Его предыдущее выступление в СБ состоялось ровно два года назад, в феврале 2023 года, и вызвало огромный резонанс», — заявил он.

Выступление Полянского в Совете Безопасности будет приурочено к 10-й годовщине принятия Советом Резолюции 2202, утвердившей Минские договоренности по урегулированию на Украине.

До этого основатель Pink Floyd призывал посадить Нетаньяху в тюрьму как военного преступника. В связи с этим Уотерс приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест главы израильского правительства. Основатель группы Pink Floyd назвал произошедшее «отличной новостью».

Ранее основатель Pink Floyd призвал Зеленского к отставке.