Названа дата согласования нового пакета санкций ЕС против России

Представители стран — членов Евросоюза планируют согласовать 16-й пакет санкций против России в ходе заседания 19 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку предстоящей встречи.

«Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение.», — говорится в документе.

Помимо ограничительных мер для российской стороны будут рассмотрены ограничения для частных лиц, а также в отношении Республики Белоруссия.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз планирует продолжить свою санкционную политику в отношении РФ, даже если это будет противоречить планам по украинскому конфликту.

12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС проводит политику, которая не отвечает интересам граждан, в том числе в отношении конфликта на Украине. По его словам, большинство людей в Европе хотят мира, а руководство Евросоюза хочет выиграть «войну против России».

Ранее Лавров заявил, что экономика Евросоюза находится в плачевном состоянии.