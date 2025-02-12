Евросоюз на данный момент готовит 16-й пакет антироссийских санкций, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Евросоюз готовит уже 16-й пакет санкций, а экономические результаты плачевны», — заявил он.

По словам Лаврова, в ЕС резко выросла стоимость российского газа и других энергоносителей, которые длительное время помогали обеспечивать экономический подъем Германии и других стран-лидеров «единой Европы». Он добавил, что санкции против РФ «никому в мире не помогают развивать торговые и экономические связи». Глава МИД РФ подчеркнул, что решение американского лидера Дональда Трампа о введении 25% пошлин на сталь и алюминий негативно скажется на экономике США.

До этого сообщалось, что постоянные представители стран – членов Евросоюза на этой неделе планируют завершить согласование 16-го пакета антироссийских санкций. 14 февраля постпреды планируют завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские санкции, направленные против России в области энергетики, необходимо отменить.

Ранее Пушков заявил, что Европа «пошла вразнос», и ничем хорошим это не закончится.