В ЕС заявили, что продолжат вводить санкции против РФ, несмотря на планы США

Евросоюз планирует продолжить свою санкционную политику в отношении РФ, даже если это будет противоречить планам по украинскому конфликту. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, которую цитирует ТАСС.

«Я не знаю, что на уме у США относительно энергетики, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», — сообщила Пинью.

12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС проводит политику, которая не отвечает интересам граждан, в том числе в отношении конфликта на Украине. По его словам, большинство людей в Европе хотят мира, а руководство Евросоюза хочет выиграть «войну против России».

До этого Орбан заявлял, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, поскольку они невыгодны для Будапешта, Венгрия пострадала от них больше, чем Россия.

Ранее Лавров заявил, что экономика Евросоюза находится в плачевном состоянии.