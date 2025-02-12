В Венгрии высказались о политике ЕС по конфликту на Украине

Орбан: политика ЕС по конфликту на Украине не отвечает интересам людей

Европейский союз проводит политику, которая не отвечает интересам большинства граждан, в том числе в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, передает ТАСС.

«У Евросоюза большие проблемы, потому что он пытается проводить политику, направленную против людей. По форме и по содержанию, если говорить, используя терминологию немецкой философии», — сказал он.

По словам Орбана, большинство людей в Европе хотят мира, а руководство ЕС хочет выиграть войну против России.

До этого Оран заявлял, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, поскольку они невыгодны для Будапешта, Венгрия пострадала от них больше, чем Россия.

Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций.

Кроме того, венгерский премьер ранее отмечал, что Европейский союз обязывает его публично осуждать «российскую агрессию». Орбан также подчеркивал, что Трамп за две недели пребывания у власти перевернул мировой порядок, приостановив поддержку Украины и проведя ряд реформ.

Ранее Орбан заявил, что «торнадо Трампа» перевернуло все с ног на голову в Брюсселе.