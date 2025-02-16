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Вице-президента США Вэнса обвинили в атаке на европейские ценности

Bloomberg: Вэнс изменил вектор отношений США и Европы
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Matthias Schrader/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс нанес удар по фундаментальным европейским ценностям, озвучив свои идеи на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что выступление Вэнса на конференции назвали «атакой необузданной ярости».

«Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую [президент США] Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к Европейскому союзу», — говорится в публикации.

Как пишут авторы, Вэнс не только выделил новые контуры политики Белого дома в отношении ЕС, но и разрушил иллюзию того, что США всегда вмешаются в случае необходимости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа не захотела «слышать правду» от Вэнса на Мюнхенской конференции.

Ранее в Госдуме словами о Путине отреагировали на заявление вице-президента США.

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