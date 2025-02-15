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В Госдуме словами о Путине отреагировали на заявление вице-президента США

Депутат Шхагошев: Вэнс мог смотреть выступления Путина и читать Володина
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Leah Millis/Reuters

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности оставляет впечатление, что американский политик смотрит выступления президента России Владимира Путина и читает спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России», — отметил он.

По словам депутата, после публичного выступления вице-президента США складывается стойкое ощущение, что Вэнс на регулярной основе мониторит выступления российского президента и читает посты спикера Госдумы в его Telegram-канале.

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии. Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Ранее во Франции заявили, что Вэнс «стер Евросоюз в порошок».

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