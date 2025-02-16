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На Западе в мимике Зеленского увидели признаки мошенника

Журналист Боуз увидел в мимике Зеленского черты мошенника
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Wolfgang Rattay/Reuters

Мимика президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности выдает в нем мошенника. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«80% общения невербальное. Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять мир у своего народа, Европы, России и США», — отметил он.

Зеленскому есть, что терять, и он это знает, добавил Боуз.

Накануне Telegram-канал «Легитимный» писал, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены «покрасневшими» после встречи с делегацией Соединенных Штатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По данным неназванного источника канала, переговоры между американской и украинской делегациями были «очень трудными».

По данным авторов публикации, Вэнс поставил Зеленскому жесткие рамки на подготовку предложений по мирному урегулированию конфликта. Источник издания отметил, что американская сторона не позволит украинскому лидеру «играть» и вписывать в предложения «фантастические требования». После того как обе стороны составят подобные планы, президент США Дональд Трамп будет «инициировать переговорный процесс».

Ранее Зеленского назвали «нищим вором», который «плюет в руку дающему».

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