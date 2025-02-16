Кандидат в канцлеры Германии от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в интервью газете Bild заявила, что немецкие власти в течение нескольких лет сами «закручивали спираль эскалации» в отношении России, в том числе поставками вооружений Украине.

«Мы выступали против России вербально, финансово и даже с помощью поставок оружия», — отметила она.

До этого Вайдель заявила, что восстановление отношений с Россией является ее миссией. В ходе пресс-конференции 12 февраля в Будапеште, после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она отметила, что Германия ослабла в связи с неудачными экономическими решениями и некомпетентным руководством.

2 февраля Вайдель заявила, что АдГ при приходе к власти добьется выхода ФРГ из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату.

В этот же день она отметила, что Соединенные Штаты Америки вместе с Россией могут завершить конфликт на Украине, Европа не в состоянии это сделать.

Ранее Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами.