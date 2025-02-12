Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил лидеров Евросоюза с трусливыми кроликами, которые боятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос импортных тарифов. Его слова передает РИА Новости.

На пресс-конференции в Будапеште после встречи с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель он заявил, что ЕС должен самостоятельно представить свои предложения американцам.

«Лидеры ЕС сидят, как трусливые кролики, ожидая своей участи. Но у трусов нет будущего. Президент США сделает то, что заставит Европу попотеть. Мы должны проявить уверенность и начать переговоры», — отметил Орбан.

Он также выразил сомнения в способности нынешнего руководства ЕС эффективно защищать интересы сообщества в экономическом споре с США, подчеркивая, что инициативу должны взять на себя Германия и Франция. Вайдель согласилась, добавив, что в Европе сейчас нет лидера, способного вести переговоры с США.

10 февраля в Еврокомиссии назвали незаконным возможный ввод пошлин со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз защитит свои интересы.

Ранее Трамп перепостил заявление Путина, что Европа «встанет у ног хозяина».