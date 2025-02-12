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Кандидат в канцлеры ФРГ назвала восстановление отношений с Россией своей миссией

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: восстановление отношений с РФ — моя миссия
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Carsten Koall/Global Look Press

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что восстановление отношений с Россией является ее миссией. Ее слова передает РИА Новости.

На пресс-конференции 12 февраля в Будапеште, после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она отметила, что Германия ослабла из-за неудачных экономических решений и некомпетентного руководства.

«Я стремлюсь к свободной, богатой и процветающей Германии, суверенной стране, которая поддерживает хорошие отношения как с соседями, так и с Востоком и Западом», — подчеркнула Вайдель.

2 февраля Вайдель заявила, что АдГ при приходе к власти добьется выхода ФРГ из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату.

В этот же день она отметила, что Соединенные Штаты Америки вместе с Россией могут завершить конфликт на Украине, Европа не в состоянии это сделать.

Ранее Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами.

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