Кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ пообещала вывести страну из ВОЗ и других проектов

Вайдель: ФРГ при власти АдГ выйдет из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) при приходе к власти добьется выхода ФРГ из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Об этом заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель во время своего выступления 1 февраля на предвыборном мероприятии в городе Ной-Изенбург, трансляция велась на YouTube-канале партии.

«В первый день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, мы прекратим участие в миграционном пакте ООН, мы выйдем из Парижского соглашения по климату», — сказала она.

Политик подчеркнула, что в случае победы партия закроет границы страны и не будет впускать в Германию нелегальных мигрантов.

«Мы дадим понять миру, что границы Германии теперь надежно закрыты», — указала Вайдель.

Кроме того, сопредседатель АдГ пообещала оперативно ввести мораторий на ускоренное предоставление гражданства.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что взбешен поддержкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) со стороны американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений в зиговании.