Немецкий политик Вайдель: США и Россия могут завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты Америки вместе с Россией могут завершить конфликт на Украине, Европа не в состоянии это сделать. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель на YouTube-канале АдГ.

«Надеюсь, что США вместе с Россией как можно скорее положат конец этой ужасной войне. Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это», — отметила она.

Вайдель подчеркнула, что АдГ «хочет мира на Украине».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, он надеется, что переговоры приведут к договоренностям.

29 января эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что Трамп еще не позвонил российскому президенту, поскольку новая администрация Соединенных Штатов пока не подготовила предложение по Украине, которое будет устраивать Москву.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с новой администрацией США, в том числе по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Однако в Кремле подчеркивали, что на данный момент от команды президента Дональда Трампа не поступало конкретных инициатив по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.