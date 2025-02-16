США разослали членам ЕС опросник о гарантиях безопасности для Украины

Reuters: США запросили у стран Европы гарантии безопасности для Украины

Финский президент Александр Стубб заявил, что США обратились к европейским странам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, передает Reuters.

По словам четырех европейских источников, США разослали в страны региона документ с вопросами, которые включают, например, возможность предоставить ВС. Один из источников агентства отметил, что в опроснике было шесть пунктов.

«Американцы предоставили европейцам вопросник о том, что было бы возможно», — сказал президент Финляндии.

По словам представителя Госдепа, США дали понять, что «с нетерпением» ожидают инициатив европейских партнеров по поводу создания прочной структуры безопасности.

На этой неделе Bloomberg передавало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США отправят своих миротворцев на Украину.

Ранее в США допустили, что Трамп может поменять свое видение переговоров по Украине.