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Сальдо оценил предложение Киева о передаче США редкоземельных металлов

Сальдо назвал «аферой» предложение Трампа по редкоземельным металлам
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Предложение украинских властей передать Соединенным Штатам доступ к запасам редкоземельных металлов взамен на военную помощь является «аферой» и «надувательством». Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американская сторона продолжит предоставлять помощь Украине в обмен на 50% редкоземельных металлов страны. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

«Информационный вброс киевского режима с редкоземельными металлами — это попытка обмануть, прежде всего, Трампа и Америку в целом. Полагаю, американский президент, как опытный бизнесмен, уже понял, что это афера и надувательство», — заявил он.

По словам губернатора, месторождения не разработаны и большая их часть находится на взятых Россией территориях.

Ранее на Украине оценили запрос Трампа на передачу половины минеральных богатств.

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