На Украине оценили запрос Трампа на передачу половины минеральных богатств

Украинская сторона отказалась от предложения Соединенных Штатов о контроле 50% минеральных ресурсов страны в обмен на военную помощь. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

«Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил просьбу администрации Трампа о передаче Киеву 50% своих минеральных ресурсов», — говорится в статье.

По словам украинского лидера, данное требование является чрезвычайным и не оправдывает ценности помощи, предоставленной стране. По словам неназванного украинского чиновника, требования администрации президента США Дональда Трампа «ошеломительны» и напоминают «раздел африканских колоний европейцами в XVIII веке».

На данный момент украинская сторона разрабатывает ответное предложение, которое «усилит гарантии безопасности США для Украины».

До этого телеканал NBC News сообщал, что США стремятся получить 50% редкоземельных минералов Украины в рамках соглашения о партнерстве, представленного Зеленскому. По данным канала, администрация Трампа дала понять, что готова разместить на территории страны американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении конфликта.

Ранее стало известно, что США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине.