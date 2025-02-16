Мартиндейл: США для сделки следует привести преступников из Киева в Москву

Только Россия имеет право давать обещания по теме урегулирования конфликта на Украине, но если американская администрация хочет заключить мир, ей нужно привести в Москву для суда преступников из руководства Киева. Об этом ТАСС заявил американец Дэниел Мартиндейл, который два года оказывал помощь российским военнослужащим из украинского тыла.

«Если Вашингтон хочет заключить сделку, пусть сначала заберут преступников из Киева и доставят их в Москву для суда», — заявил собеседник агентства.

Мартиндейл добавил, что Вашингтону и Киеву следует «поджать хвосты и опустить глаза», пока Россия берет под свой контроль Украину к востоку от Днепра и все ее южные регионы.

Собеседник агентства подчеркнул, что только после этого президент США Дональд Трамп сможет иметь привилегию протянуть руку и получить все драгоценные металлы, которые президент РФ Владимир Путин сочтет нужным отдать.

11 февраля газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити написала, что Стив Уиткофф якобы посетил российскую столицу и провел очные переговоры с российским лидером. По данным журналистов, встреча длилась 3,5 часа. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать эту информацию.

Ранее Лавров поговорил с госсекретарем США.