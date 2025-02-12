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В Кремле не смогли ничего рассказать о встрече Путина и спецпосланника Трампа

Песков заявил, что не имеет сведений о встрече Путина со спецпосланником Трампа
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о встрече президента РФ Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Он сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Мне нечего вам сказать по этой теме», — отметил пресс-секретарь главы государства.

11 февраля газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити сообщила, что Стив Уиткофф и Владимир Путин якобы провели очные переговоры в Москве. По информации журналистов, встреча длилась 3,5 часа. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В тот же день в Белом доме заявили, что договорились с Кремлем об освобождении бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Последний был осужден в РФ по делу о контрабанде наркотиков. Как писала газета The New York Times, переговоры об освобождении экс-дипломата вел никто иной, как специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку.

Ранее Трамп выразил признательность Путину за освобождение Фогеля.

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