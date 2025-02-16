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СМИ: проект США по ископаемым не включает дальнейшую помощь Украине

FT: проект соглашения по ископаемым не включает оказание помощи Киеву в будущем
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Kevin Lamarque/Reuters

Проект соглашения о передаче США 50% недр Украины не предусматривает дальнейшего оказания военной помощи Киеву. Об этом пишет британская Financial Times.

«В сделке упоминалось лишь о получении США украинских ресурсов в обмен на прошлую военную помощь, и не содержалось никаких предложений о подобной помощи в будущем», — говорится в публикации.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что Киев «пытается договориться о более выгодной сделке».

14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны. По данным обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, делегация конгресса США на Мюнхенской конференции по безопасности представила Зеленскому «лист бумаги» и очень хотела, чтобы украинский лидер его подписал. Рогин добавил, что это был документ, согласно которому Украина должна будет предоставить США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Но Зеленский вежливо отказался его подписывать, добавил обозреватель.

Позже Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

Ранее WP узнал, что Украина готова отправлять в США яйца ради сохранения помощи.

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