WP узнал, что Украина готова отправлять в США яйца ради сохранения помощи

Украина выразила готовность отправлять в США партии яиц ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США, включая, как он сказал, крупные поставки украинских яиц», — говорится в публикации.

По данным WP, украинские власти знают о значительном росте цен на яйца в Соединенных Штатах.

14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны. По данным обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, делегация конгресса США на Мюнхенской конференции по безопасности представила Зеленскому «лист бумаги» и очень хотела, чтобы украинский лидер его подписал. Рогин добавил, что это был документ, согласно которому Украина должна будет предоставить США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Но Зеленский вежливо отказался его подписывать, добавил обозреватель.

Позже Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

Ранее в Крыму рассказали, чем для Киева обернется сделка по полезным ископаемым.