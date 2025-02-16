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В США объяснили, почему Зеленский хочет продолжения конфликта

Hill: Зеленский хочет продолжения конфликта на Украине, чтобы остаться у власти
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Конфликт на Украине является единственным способом для президента страны Владимира Зеленского удержать власть. Об этом пишет американское издание The Hill.

«Зеленский ясно дал понять, что его власть зависит от войны и только от войны <...> Если война закончится, то закончится и его президентство», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что Зеленский выбрал «путь ослепленных властью», в связи с этим «Украина будет страдать до последнего».

Накануне Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. По его словам, те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.

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