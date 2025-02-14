В московском аэропорту в день возвращения Винника задержали американца

Mash: в аэропорту Внуково задержали американца с марихуаной в мармеладе

Американского гражданина задержали в аэропорту Внуково в Москве в связи с обнаружением в его багаже наркотических веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале уточняется, что мужчину взяли под стражу из-за 0,5 кг марихуаны, спрятанной в мармеладных драже.

«Ему грозит до семи лет [лишения свободы]», — говорится в публикации.

По информации журналистов, иностранца задержали в тот момент, когда в российскую столицу вернулся сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник.

В июле 2017 года греческая полиция по запросу Вашингтона арестовала Александра Винника, который в тот момент находился в отпуске на территории республики. Федеральное бюро расследований США заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации. Как утверждали в американском ведомстве, в период с 2010 по 2011 год члены этой структуры отмыли более $4 млрд через BTC-e.

Позже сооснователя криптовалютной биржи экстрадировали во Францию, а затем в США. В 2025 году американские власти прекратили уголовное дело против Винника в рамках сделки об обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он был освобожден из-под стражи и 13 февраля прилетел в российскую столицу.

Ранее сооснователь BTC-e прокомментировал свое возвращение в РФ.