Украина рискует оказаться в тяжелой ситуации, если в ближайшей перспективе не удастся договориться о мирном соглашении. Об этом заявил член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в интервью The American Conservative.

«С 2024 года положение Украины неуклонно ухудшается, и если не будут предприняты никакие действия, они проиграют в этом конфликте», — заявил собеседник издания.

Британский лорд добавил, что в случае, если все останется как есть, то Украина окажется в более удручающем положении.

В свою очередь британское издание Spectator писало, что после окончания конфликта на Украине может начаться гражданская война, которая «разорвет страну на части». В материале отмечается, что в настоящий момент все идет к финальной стадии конфликта.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не ожидает, что на будущей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет представлен план по перемирию или урегулированию конфликта на Украине. При этом глава немецкого оборонного ведомства допустил, что Украина может согласиться на территориальные уступки на определенных условиях при подписании мирного договора.

Ранее Трамп назвал первопричину российско-украинского конфликта.