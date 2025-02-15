В Британии спрогнозировали будущее Украины после окончания конфликта

После окончания конфликта на Украине может начаться гражданская война. Об этом пишет британское издание Spectator.

«Не кажется надуманным, что очень скоро Украина может снова оказаться в состоянии войны, и на этот раз внутренней. Гражданская война разорвет страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий», — говорится в публикации.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии потребовали участия Украины в переговорах о мире с РФ.