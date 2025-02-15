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В Британии спрогнозировали будущее Украины после окончания конфликта

Spectator: после окончания конфликта Украину ждет гражданская война
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

После окончания конфликта на Украине может начаться гражданская война. Об этом пишет британское издание Spectator.

«Не кажется надуманным, что очень скоро Украина может снова оказаться в состоянии войны, и на этот раз внутренней. Гражданская война разорвет страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий», — говорится в публикации.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии потребовали участия Украины в переговорах о мире с РФ.

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