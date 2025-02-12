Писториус рассказал о сигналах от Киева о готовности к территориальным уступкам

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает, что на будущей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет представлен план по перемирию или урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью Table.Briefings.

«Такого проблеска надежды не видно, но я убежден, что в этом году произойдет движение <...>», — сказал министр.

При этом Писториус допустил, что Украина может согласиться на территориальные уступки на определенных условиях при подписании мирного договора. По его словам, были соответствующие сигналы. В любом случае, соглашение не будет заключено за спиной Киева, подчеркнул министр.

В интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее Дмитрий Медведев назвал чушью слова Зеленского об обмене землями с Россией.