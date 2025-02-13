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В Белоруссии рассказали о просьбах США об освобождении заключенных

Эйсмонт: Белоруссия получает просьбы от США освободить заключенных американцев
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев после возвращения на родину на днях гражданина США. Об этом в беседе с ТАСС рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Такие просьбы поступали и поступают. Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность. Вся информация о деталях — в Госдепе США и в Белом доме», — объяснила представитель Александра Лукашенко.

12 февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной). В рамках брифинга она не стала раскрывать личности освобожденных.

До этого сообщалось, что граждане Соединенных Штатов были среди задержанных в 2020 году протестующих на митингах против итогов президентских выборов.

Ранее адвокат Александра Винника заявил, что в США закрыли дело против россиянина.

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