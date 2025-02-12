Белоруссия освободила неназванного гражданина США

Минск освободил гражданина США и еще двух человек из Белоруссии, один из которых работал на «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках брифинга Левитт не стала раскрывать личности освобожденных.

До этого в Белом доме заявили, что гражданина России Александра Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании денег через биржу криптовалют, в скором времени освободят и передадут российской стороне.

11 февраля американец Марк Фогель, который получил в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в США. Его освободили в рамках сделки, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

В конце декабря 2024 года директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что российская и американская стороны сохраняют канал связи по вопросу обмена заключенными.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть еще один обмен заключенными с Западом. По словам дипломата, такие сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.