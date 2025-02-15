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Политический эксперт предрек Зеленскому потерю власти

IB: крах власти Зеленского стал лишь вопросом времени
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Efrem Lukatsky/AP

Крах руководства Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским стал вопросом времени. Об этом написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке», — отмечается в материале.

По мнению эксперта, украинский лидер на фоне военных провалов и прекращения безоговорочной поддержки Соединенных Штатов находится в безвыходном положении. Лейрос пояснил, что возможные выборы приведут к концу его политической карьеры, а их отсутствие и удержание власти спровоцируют разрушение его образа демократически избранного лидера, что еще сильнее подорвет поддержку со стороны Запада.

«Все это демонстрирует, насколько близок киевский режим к краху», — подытожил Лейрос.

15 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы якобы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. По его словам, те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство.

Ранее спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы.

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