Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады объяснил слова Зеленского в Мюнхене об украинцах

Дубинский: Зеленский перестал считать украинцами тех, кто его не поддерживает
close
Jose Luis Magana/AP

Владимир Зеленский публично объявил, что не считает украинцами тех сограждан, которые его не поддерживают. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. Кроме того, заявил политик, те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство.

«Это не просто истерика. Это переписывание самой идеи нации. Теперь быть украинцем — это не вопрос рождения, культуры, языка, истории. Теперь украинец — это тот, кто поддерживает Зеленского», — написал парламентарий.

Дубинский подчеркнул, что теперь украинское гражданство — это не право, а привилегия за лояльность. Депутат добавил, что предложение Зеленского сменить несогласным гражданство означает, что он уже не считает их согражданами. Президент, который боится выборов, — это не лидер, а узурпатор, заключил Дубинский.

До этого в интервью с изданием The Economist Зеленский заявил, что не имеет жажды власти. Политик подчеркнул, что выборы на Украине «точно не в центре внимания сегодняшнего дня», поскольку сначала необходимо остановить конфликт.

Ранее Зеленского назвали «нищим вором», который «плюет в руку дающему».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами