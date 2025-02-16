Депутат Рады объяснил слова Зеленского в Мюнхене об украинцах

Владимир Зеленский публично объявил, что не считает украинцами тех сограждан, которые его не поддерживают. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. Кроме того, заявил политик, те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство.

«Это не просто истерика. Это переписывание самой идеи нации. Теперь быть украинцем — это не вопрос рождения, культуры, языка, истории. Теперь украинец — это тот, кто поддерживает Зеленского», — написал парламентарий.

Дубинский подчеркнул, что теперь украинское гражданство — это не право, а привилегия за лояльность. Депутат добавил, что предложение Зеленского сменить несогласным гражданство означает, что он уже не считает их согражданами. Президент, который боится выборов, — это не лидер, а узурпатор, заключил Дубинский.

До этого в интервью с изданием The Economist Зеленский заявил, что не имеет жажды власти. Политик подчеркнул, что выборы на Украине «точно не в центре внимания сегодняшнего дня», поскольку сначала необходимо остановить конфликт.

Ранее Зеленского назвали «нищим вором», который «плюет в руку дающему».