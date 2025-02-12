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Зеленский, у которого кончился срок полномочий, не признал, что у него жажда власти

Зеленский отказался признавать, что у него жажда власти
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился еще в мае 2024 года, заявил, что не имеет жажды власти. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Economist.

«У меня нет никаких болезней, связанных с властью. Я люблю жизнь и свободу. Вот почему я борюсь за свободу», - отметил он.

При этом, по словам Зеленского, выборы на Украине «точно не в центре внимания сегодняшнего дня», поскольку сначала необходимо остановить конфликт.

До этого депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский потеряет власть уже к концу весны.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины должен был истечь 20 мая 2024 года, но из-за военного положения в стране отменили выборы. Сам Зеленский говорил, что выборы состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы.

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