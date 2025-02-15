В Канаде назвали пошлины США угрозой существованию страны

Введение пошлин со стороны США угрожает существованию Канады. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что Канада сильно зависит от Соединенных Штатов с точки зрения экономики.

«Пошлины в 25% являются угрозой существованию Канады. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны», — сказала глава МИД страны.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта.

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада даст «жесткий ответ» на американские пошлины на сталь и алюминий. Он подчеркнул, что Оттава будет защищать канадских рабочих и бизнес.

Журнал The Atlantic писал, Трамп использует торговлю как средство для разрешения разногласий. Издание подчеркнуло, что США стали ненадежным партнером после начала торговой войны, угрожая ключевым союзникам, таким как Канада и Мексика. Также отмечается, что пошлины приводят к росту цен на жилье и падению акций американских автомобильных компаний.

Ранее Трамп заявил, что Канаде было бы гораздо лучше в качестве 51-го штата США.