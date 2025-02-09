В США заявили, что Трамп использует торговлю как оружие для разрешения разногласий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп использует торговлю как средство для разрешения разногласий. Об этом пишет сообщает The Atlantic.

Начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно стать мстительным противником даже для своих ближайших союзников.

«Трамп снова использует торговлю как оружие для разрешения неторговых споров», — говорится в статье.

По мнению автора, США стали ненадежным партнером после начала торговой войны, угрожая ключевым союзникам, таким как Канада и Мексика.

Также отмечается, что пошлины, вводимые или угрожаемые администрацией Трампа, приводят к росту цен на жилье и падению акций американских автомобильных компаний.

Китай также принимает ответные меры на пошлины со стороны США, продолжая вводить сборы на американский экспорт, что значительно снижает импорт товаров из США.

Автор статьи считает, что нет смысла заключать торговые соглашения с Соединенными Штатами, так как Трамп продолжает отказываться от ранее достигнутых договоренностей. Из-за непредсказуемости американского лидера перенос производства в дружественные страны может стать фикцией.

Ранее помощник Трампа сообщил о «деликатных переговорах» после вопроса о его разговоре с Путиным.