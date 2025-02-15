В Польше раскритиковали речь вице-президента США на Мюнхенской конференции

Гражданам стран — членов Европейского союза (ЕС) не нужен «духовник», который будет им рассказывать, как жить. Об этом заявил спикер парламента Польши и кандидат на пост президента республики Шимон Холовня, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению законодателя, это была речь публициста или мыслителя, но не политика.

«Я бы не хотел относиться к нему, как к выступлению политика, ибо если бы я должен был выслушать такие размышления в качестве выступления политика, то сказал бы <...> Вэнсу, что нам не нужен учитель <...>, духовник, кто-то, кто придет и будет нам рассказывать, как мы должны жить», — сказал Холовня.

В то же время он раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска, призывающего сделать Европу снова великой. Как отметил спикер польского парламента, страны — члены ЕС уже являются «лучшим местом для жизни».

Также законодатель призвал всех, кто не знает истории региона, отказаться от попыток давать расположенным здесь государствам какие-либо советы.

14 февраля вице-президент США выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав текущее положение дел в странах — членах ЕС. В частности, он прокомментировал отмену выборов главы государства в Румынии и заявил, что подобные события ставят под сомнение устойчивость европейской демократии.

Ранее в Совете безопасности РФ похвалили раскритиковавшего европейские страны Вэнса.