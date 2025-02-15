Проект о противодействии телефонному мошенничеству внесли в Госдуму

Проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству внесен в Госдуму

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий введение мер для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. Документ опубликован в думской электронной базе.

В кабмине предлагают создать государственную информационную систему, на которой будут собираться записи голосов мошенников.

«В государственной информационной системе противодействия правонарушениям (преступлениям) осуществляется в том числе хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств, лиц, совершающих противоправные действия», — говорится в проекте закона.

Законопроект предлагает собирать с помощью записывающих устройств биометрические данные и фиксировать номера телефонов мошенников и их жертв.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов. Также закон освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры.

Ранее в Канске пациент больницы оформил кредит на соседа по палате.