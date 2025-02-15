Франция заявила, что никто не может навязывать Европе свою модель

МИД Франции после слов Вэнса: никто не может навязывать ЕС свою модель

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в социальной сети X на фоне критических высказываний вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в адрес Европейского союза заявил, что никто не может навязывать свою политическую модель ЕС.

«Никто не может нам навязывать свою», — написал он.

Барро отметил, что в Евросоюзе гарантирована свобода слова и что те, кто уверен в себе и своих ценностях, не чувствуют угрозы из-за критических замечаний.

15 февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры, несмотря на резкость высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса, примут его критику, хотя и с ненавистью.

Джей Ди Вэнс, выступая накануне на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее в Германии назвали неприемлемыми слова Вэнса о европейских режимах.