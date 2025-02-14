Глава МО Германии раскритиковал заявления Вэнса

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских режимов с автократиями со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Заявление Писториуса на Мюнхенской конференции по безопасности цитирует РИА Новости.

«Он [Вэнс] говорил об уничтожении демократии. И если я правильно его понял, то он сравнивал положение вещей в некоторых частях Европы с авторитарными режимами. Дамы и господа, это неприемлемо!» — подчеркнул Писториус.

До этого Вэнс заявил, что европейцы выступают против бесконтрольной миграции, однако их мнение не учитывается. По его словам, Европа должна изменить свой политический курс.

Американский предприниматель Илон Маск перед этим заявлял, что только приход к власти в Германии партии АдГ может спасти страну. В январе он даже запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».

Ранее Вэнс назвал главную угрозу для Европы.