Медведев уверен, что Европа «проглотит» резкие высказывания Вэнса

Европейские лидеры, несмотря на резкость высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса, примут его критику, хотя и с ненавистью. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте», комментируя критическое выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Медведев назвал Вэнса «смелым парнем», отметив, что тот не побоялся публично указать на слабости европейской демократии.

Зампред Совбеза предположил, что высокий статус Вэнса позволит ему избежать серьезных последствий за столь жесткую критику. По его словам, европейские политики вынуждены будут «проглотить» неприятную правду, оставаясь при этом внутренне не согласными с высказанными обвинениями.

Таким образом, по мнению Медведева, выступление Вэнса продемонстрировало подчиненное положение Европы по отношению к США.

Джей Ди Вэнс, выступая накануне на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее в Германии назвали неприемлемыми слова Вэнса о европейских режимах.