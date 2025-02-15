Зеленскому предложили попробовать обменять территории на Луне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому заняться обменом территорий на Луне.

Как сказал глава региона, в настоящее время ни о каких переговорах российских властей с Зеленским речи не идет.

«В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — подчеркнул Сальдо.

11 февраля украинский лидер дал интервью для газеты The Guardian, в ходе которого допустил возможность обмена оккупированных территорий Курской области на земли, контроль над которыми Киев утратил в ходе боевых действий. При этом других подробностей Зеленский не уточнил.

Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что российское руководство «Родиной не торгует». В то же время парламентарий посоветовал украинскому лидеру перестать выдвигать Москве условия и вместо этого подумать о собственном будущем.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили слова Зеленского об обмене землями.