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Генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за Украины

Рютте призвал страны ЕС прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине
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Global Look Press

Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Евросоюза перестать жаловаться из-за переговоров по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он предложил ЕС предлагать конкретные идеи.

«Не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются», — сказал он.

14 февраля Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркивал, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО.

Ранее на Украине заявили, что не хотят отказываться от курса на вступление в НАТО.

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