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Глава Евросовета заявил, что прочного мира не будет без Украины и ЕС

Глава Евросовета: прочный мир на Украине не может быть простым прекращением огня
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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Прочный мир на Украине не достичь простым прекращением огня и без участия Киева и Брюсселя. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Всеобъемлющий мир не может быть простым прекращением огня», — сказал он, отметив, что при построении этого мира Евросоюз полностью возьмет на себя ответственность.

По его мнению, не будет никаких надежных, успешных переговоров, а также прочного мира без участия Украины и ЕС.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене назвал достижение мира планом на 2025 год.

Накануне украинский лидер заявил, что из представителей России готов встретиться только с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Шольц заявил о необходимости напрямую говорить с Россией, но с участием Украины.

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