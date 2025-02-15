Глава Евросовета заявил, что прочного мира не будет без Украины и ЕС

Глава Евросовета: прочный мир на Украине не может быть простым прекращением огня

Прочный мир на Украине не достичь простым прекращением огня и без участия Киева и Брюсселя. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Всеобъемлющий мир не может быть простым прекращением огня», — сказал он, отметив, что при построении этого мира Евросоюз полностью возьмет на себя ответственность.

По его мнению, не будет никаких надежных, успешных переговоров, а также прочного мира без участия Украины и ЕС.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене назвал достижение мира планом на 2025 год.

Накануне украинский лидер заявил, что из представителей России готов встретиться только с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Шольц заявил о необходимости напрямую говорить с Россией, но с участием Украины.