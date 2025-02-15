Украина потеряла около четырех тысяч квадратных километров территории из-за задержки военной помощи со стороны США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой ведется на сайте конференции.

По его словам, если бы американская помощь приходила вовремя, Украина потеряла гораздо меньше территорий.

10 февраля американский журнал Responsible Statecraft писал, что украинская армия проигрывает на поле боя, уступая территории, поскольку Киев зациклен на пиаре, а не на военных реалиях.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещает предоставить гарантии безопасности. Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Сделка должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву.

Украина, в свою очередь, предоставила США собственные предложения по этой теме, но американская сторона отвергла их.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует достичь мира в 2025 году.