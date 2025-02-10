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В США обвинили украинские власти в зацикленности на пиаре

Responsible Statecraft: армия Украины несет потери из-за зацикленности на пиаре
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Heiko Becker/Reuters

Украинская армия проигрывает на поле боя, уступая территории, поскольку Киев зациклен на пиаре, а не на военных реалиях. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Если бы Украина принимала решения, основанные больше на реалиях поля боя, а не на символике, она бы не потеряла так много территорий и была бы гораздо лучше подготовлена к предстоящим переговорам», — указано в материале.

Журналисты привели в пример ситуацию с 155-й бригадой ВСУ имени Анны Киевской, которую распиарили как одну из самых подготовленных к боям. В итоге из нее массово дезертировали военные.

Кроме того, издание полагает, что при обороне Артемовска полегло тысячи украинских солдат, потому что Киев отказывался давать приказ об отступлении.

10 февраля боец ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области, рассказал, что среди украинских солдат ходят слухи об элитной 155-й бригаде ВСУ и ее финансировании из-за рубежа, однако из нее также сбегают, как и из других подразделений.

Ранее в Польше заявили о растущем количестве дезертиров среди украинских военных.

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