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Зеленский предложил провести в Киеве саммит западных лидеров

Зеленский предложил собрать в Киеве западных лидеров «от Вашингтона до Токио»
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил собрать в Киеве саммит поддерживающих Украину западных лидеров — «от Вашингтона до Токио». С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы работаем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы смогли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры», — заявил он.

При этом Зеленский назвал «спектаклем» желание президента России Владимира Путина добиться присутствия президента США Дональда Трампа на Красной площади 9 Мая.

«Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир», — заявил украинский лидер.

До этого Зеленский пообещал пригласить Россию на второй «саммит мира». Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня 2024 года. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский обозначил смысл саммита по Украине, послав Россию на три буквы.

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